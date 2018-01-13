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За сутки тульские полицейские обнаружили две «резиновые» квартиры

За сутки тульские полицейские обнаружили две «резиновые» квартиры

Выясняются все обстоятельства.

В течение суток в Туле полицейские выявили два факта нарушения миграционного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области. 

В первом случае 26-летний безработный житель Пролетарского округа, по предварительным данным, поставил на учёт 8 иностранцев, не предоставив им мест для проживания.

А во втором случае 37-летний безработный мужчина зарегистрировал 12 мигрантов в своей квартире в Зареченском округе.

Подозреваемые признались в нарушении законодательства. Полицейские выясняют все обстоятельства.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 20:00 0
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