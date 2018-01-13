Французский специалист стал тренером-консультантом тульской трековой команды Marathon-Tula

Фото команды Marathon-Tula Cycling Team.

Французский специалист Себастьен Нотен стал тренером-консультантом спринтерской группы тульской трековой команды Marathon-Tula .

Нотен уже приступил к работе с Татьяной Киселевой. Гонщица Marathon-Tula побывала во Франции в декабре 2017 года и выполнила серию тестов на велодроме STAB в Рубэ, где работает Нотен, за плечами которого шестилетний опыт сотрудничества с известным специалистом Бенуа Ветю.

- Рад начать работу с Marathon-Tula, убежден, что у ее гонщиков хороший потенциал и я надеюсь, что мы достигнем успехов по выполнению задач в грядущих гонках, - приводит слова Себастьена Нотена пресс-служба команды.