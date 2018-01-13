В Туле могут снять выпуск передачи «Орёл и решка»

Для этого оружейная столица должна пробиться в лидеры интернет-голосования.

Программа «Орёл и решка» готовится к новому сезону! На этот раз ведущие отправятся не в Африку или Индию, а поедут по нашим российским городам. Причём выбрать место для съёмок могут сами зрители – для этого нужно проголосовать за свой город на сайте телеканала «Пятница».

В голосовании участвуют города с населением от 100 тысяч человек. За один город можно голосовать один раз. Пока в первую тройку лидеров входят Альметьевск, Норильск и Тюмень.

Тула сейчас на 19 месте в списке.

За наш город проголосовали пока 1383 человека.