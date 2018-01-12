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В музее оружия тулякам расскажут о причинах Октябрьской революции

В музее оружия тулякам расскажут о причинах Октябрьской революции

С лекцией на эту тему выступит доктор исторических наук Григорий Герасимов.

В четверг, 18 января, в Тульском государственном музее оружия состоится лекция доктора исторических наук, профессора Григория Герасимова «Мировоззренческие причины Великой российской революции».

Григорий Иванович Герасимов занимается исследованием теоретических и методологических проблем идеалистического подхода к истории и обсудит с туляками глобальные исторические процессы, происходившие в России на стыке 19 и 20 веков.

Лектор расскажет, что стало поводом для Октябрьского переворота 1917 года, рассмотрит идеологические, политические и социально-экономические факторы, которые помогли большевикам прийти к власти. Начало – в 14.00, вход свободный.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:46 0
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Тула

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