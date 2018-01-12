Сроки сдачи спорткомплекса «Кировец» в Туле снова перенесли

Фото Дмитрия Дзюбина

Сроки сдачи универсального спортивного комплекса с бассейном «Кировец» на ул. Шухова в Туле переносили уже не один раз. В последний раз застройщик пообещал губернатору сдать ФОК до конца 2017 года. Но этого не произошло.

Во время объезда Пролетарского района Тулы на строительную площадку заглянул губернатор Тульской области Алексей Дюмин:

– Только недавно мы с вами определяли сроки, когда будет сдан спортивный комплекс, тогда речь шла о конце 2017 года, но мы видим, что строительные работы еще не окончены. Этот ФОК имеет большое историческое значение для города, здесь был спорткомплекс «Кировец», туляки его любили, он был настоящим местом притяжения жителей города. Поэтому, конечно, люди очень ждут сдачи этого комплекса. ФОК очень нужен городу.

Строительством занимается группа компаний «Новый город». Она же возводит и жилой комплекс неподалеку. Компания называет отставание в строительстве жилого комплекса объективным, поскольку оно связано с состоянием комплекса, которое хотели реконструировать.

В старом здании было обрушение плит, поэтому его пришлось полностью снести. Тем не менее, даже несмотря на эти трудности, строительство уже близко к завершению.

Александр Мамушкин – На сегодняшний день без установки стеклопакетов и несмотря на отсутствие газа мы выполняем отделочные работы, и это не повлияет на качество, - говорит генеральный директор группы компаний «Новый город» Александр Мамушкин. Во втором квартале мы завершим этот комплекс. Надеемся, что в марте мы уже сделаем предварительный пуск ФОКа, единственное – еще не будет нагрета вода в бассейне. Оборудование и тренажеры уже закуплены. Мы ждем прихода отделочников. На днях мы передали «Тулагоргазу» исходные данные комплекса, и специалисты уже проектируют необходимые работы.

Напомним, новый спортивный комплекс будет оборудован двумя бассейнами: детским и взрослым с дорожками на 25 метров, огромным фитнес-залом и залом для детского спорта. ФОК будет рассчитан на массовый спорт. Предполагается, что в обновленный «Кировец» будут приходить заниматься спортом все жители Пролетарского района.