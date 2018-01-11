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Сотрудники тульского УГИБДД напомнят пешеходам правила безопасности
Фото из архива MySlo

Сотрудники тульского УГИБДД напомнят пешеходам правила безопасности

В областном центре стартует профилактический рейд «Пешеход». Он продлится до 25 января.

Сотрудники Госавтоинспекции проведут в Туле профилактическое мероприятие «Пешеход». По информации отделения пропаганды БДД регионального УГИБДД, рейд стартует в пятницу, 12 января и продлится до 25 числа. 

Цель мероприятия – пресечение нарушений среди водителей, не предоставляющих преимущество перехода пешим участникам движения. Кроме того, профилактическая работа будет проводиться и среди пешеходов, пересекающих проезжую часть с нарушениями ПДД.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:15 +2
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