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Тульская семья отравилась угарным газом: четырехлетний ребенок госпитализирован

Тульская семья отравилась угарным газом: четырехлетний ребенок госпитализирован

ЧП случилось из-за грубого нарушения правил эксплуатации газового оборудования.

Вечером 9 января тульская семья отравилась угарным газом. Происшествие случилось в доме №79-а по ул. Калинина. 29-летний мужчина и 27-летняя женщина от госпитализации отказались, четырехлетний ребенок был госпитализирован в состоянии средней тяжести.

Оперативно прибывшие на место происшествия специалисты «Тулагоргаза» провели осмотр квартиры, где произошло отравление. По итогам предварительного обследования установлено, что в помещении кухни были смонтированы над газовой плитой вытяжной зонт и газовая колонка.

Устройства эксплуатировались с грубейшими нарушениями правил использования газа в быту: вытяжной зонт работал одновременно с газовой колонкой на протяжении длительного времени, пластиковые окна в квартире были закрыты, что и привело к отравлению.

Кроме того, дымоотводящая труба от газовой колонки в помещении кухни зашита в потолок: проверить герметичность места подключения гофры к дымоходу у газовиков не было возможности.

В целях безопасности газовое оборудование в квартире пострадавших было отключено путем установки заглушки.

– Угарный газ не имеет цвета и запаха. Отравление происходит незаметно, а его последствия смертельно опасны для жизни. Мы в очередной раз обращаем внимание потребителей на необходимость строго соблюдать правила использования газа в быту. Регулярно проводить техническое обслуживание бытовых газовых приборов, требовать от управляющей компании три раза в год проверять состояние дымовых и вентиляционных каналов, — отметил заместитель генерального директора — главный инженер АО «Тулагоргаз» Алексей Емельянов.

По данному факту Следственный комитет по Тульской области проводит доследственную проверку.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:18 +4
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