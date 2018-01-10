Массовое заболевание детей в Белёве: экс-директор реабилитационного центра отделалась штрафом

Суд рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего директора государственного учреждения Тульской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних №2 г. Белева» 47-летней Елены Ф. и медицинской сестры учреждения 36-летней Елены С. Они обвинялись в ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшие по неосторожности массовое заболевание людей).

Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки.

ЧП произошло в феврале 2016 года: из социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних в Белёве 13 детей в возрасте от 3 до 17 лет были доставлены в детскую инфекционную больницу Тулы с острыми кишечными инфекциями. У детей выявили дизентерию.

Суд установил, что происшествие случилось из-за нарушения санитарно-эпидемиологических правил и не выполнения указанными должностными лицами функций по контролю за соблюдением состояния помещений в целом (включая санитарное состояние), а также неправильной технологии приготовления блюд, несоблюдения режима мытья кухонной и сервисной посуды, некачественного проведения текущей уборки на пищеблоке и в столовой.

Постановлением суда бывший директор социально-реабилитационного центра с учетом тяжести совершенного преступления и заглаживания причиненного преступлением вреда освобождена от уголовной ответственности с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 20 000 рублей.

Медицинская сестра учреждения признана виновной, ей назначено наказание в виде штрафа в размере 15 000 рублей.

Судебные акты в законную силу не вступили. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.