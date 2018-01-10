Двое мужчин задержаны за разбойное нападение в центре Тулы

Кадр из видео. Один из подозреваемых.

Один из нападавших, по предварительным данным, был с оружием.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых в разбое, совершенном в декабре на территории Советского округа Тулы (неподалеку от Красноармейского проспекта).

5 декабря минувшего года ночью в круглосуточное заведение ворвались двое злоумышленников. По предварительным данным, у одного из них в руках был предмет, похожий на оружие.

Один из посетителей заведения оказал активное сопротивление преступникам, и те убежали, не сумев завладеть чужим имуществом.

Очевидцы происшествия сообщили в полицию, передав информацию о транспортном средстве, на котором уехали злоумышленники.

– Сотрудниками уголовного розыска проводился комплекс мероприятий, направленных на установление автомобиля подозреваемых, и его местонахождения, а также выяснение личности самих нападавших, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

Подозреваемые задержаны. Ими оказались двое жителей Киреевского района — 1992 г. р. и 1988 г. р.

В полиции возбуждено уголовное дело по ст. 162 УК РФ «Разбой».