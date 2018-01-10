новости
новости
Регистрация
Двое мужчин задержаны за разбойное нападение в центре Тулы
Кадр из видео. Один из подозреваемых.

Двое мужчин задержаны за разбойное нападение в центре Тулы

Один из нападавших, по предварительным данным, был с оружием.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых в разбое, совершенном в декабре на территории Советского округа Тулы (неподалеку от Красноармейского проспекта).

5 декабря минувшего года ночью в круглосуточное заведение ворвались двое злоумышленников. По предварительным данным, у одного из них в руках был предмет, похожий на оружие.

Один из посетителей заведения оказал активное сопротивление преступникам, и те убежали, не сумев завладеть чужим имуществом.

Очевидцы происшествия сообщили в полицию, передав информацию о транспортном средстве, на котором уехали злоумышленники.

– Сотрудниками уголовного розыска проводился комплекс мероприятий, направленных на установление автомобиля подозреваемых, и его местонахождения, а также выяснение личности самих нападавших, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

Подозреваемые задержаны. Ими оказались двое жителей Киреевского района — 1992 г. р. и 1988 г. р.

В полиции возбуждено уголовное дело по ст. 162 УК РФ «Разбой».

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:47 +3
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
разбойпреступникиуголовное дело

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульский кубинец Луис Моренса покорил Первый канал
Тульский кубинец Луис Моренса покорил Первый канал
Экспертиза Myslo: Какую воду пьют туляки?
Экспертиза Myslo: Какую воду пьют туляки?
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.