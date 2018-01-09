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В прокуратуре Тульской области произошли кадровые перестановки
Фото ysia.ru

В прокуратуре Тульской области произошли кадровые перестановки

Новые назначения получили Татьяна Самойлова и Дмитрий Бирюков.

28 декабря генеральный прокурор России Юрий Чайка подписал ряд приказов о кадровых перестановках.

Согласно документу, прокурором Чернского района назначена Татьяна Самойлова. Раньше она занимала пост заместителя районного прокурора.

Еще одно повышение получил бывший заместитель прокурора Пролетарского района Тулы Дмитрий Бирюков. Теперь он возглавляет прокуратуру Ясногорского района.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 15:10 +1
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