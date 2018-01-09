В Тульской области за новогодние праздники сотрудники ГИБДД задержали 163 пьяных водителя
На всех нарушителей составлены протоколы.
В праздничные дни сотрудники ГИБДД в Тульской области выявили 163 пьяных водителя. Из них 72 человека отказались пройти медосвидетельствование на состояние опьянения. По всем фактам были составлены административные материалы.
Также было выявлено 15 водителей, ранее привлекавшихся к административной ответственности за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии. Теперь им грозит уголовная ответственность.
Сотрудники тульской Госавтоинспекции напоминают гражданам, что управление транспортным средством в состоянии опьянения недопустимо! Если вы стали свидетелем или очевидцем «пьяной езды», не оставайтесь безучастным, проявите свою гражданскую позицию, позвоните в дежурную часть ГИБДД и расскажите о данном факте. Ваш звонок поможет избежать трагедии на дороге.
Телефоны:
- ОБ ДПС ГИБДД по г. Туле – 32-45-00; 32-45-02;
- ОБ ДПС ГИБДД по Тульской области (М-2 «Крым», М-4 «Дон») – 32-44-10.