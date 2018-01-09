Погода в Туле 10 января: облачность, снег и лёгкий мороз

Синоптики обещают умеренный ветер и давление ниже нормы.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе ожидается переменная облачность.

Днём местами небольшой снег (по данным сайта Метеоинфо до 1 мм). Ветер северо-западный, умеренный, до десяти метров в секунду.

Температура воздуха ночью – от восьми до трёх градусов мороза, днём чуть теплее – от -5 до нуля. Атмосферное давление пониженное – 745-750 мм рт. ст.