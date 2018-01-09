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Пенсионный фонд отказывает россиянам в назначении пенсии

Пенсионный фонд отказывает россиянам в назначении пенсии

По данным пресс-службы организации, причиной отказа становится нехватка пенсионных баллов.

Пенсионный фонд в прошлом году отказал нескольким россиянам в назначении страховой пенсии из-за нехватки баллов и стажа. Как сообщают эксперты организации, это вынужденная мера – пенсию не смогут получать люди, чьи работодатели занижали прибыль и не выплачивали взносы, а также россияне, или которые мало работали.

По словам главы министерства труда и социальной защиты Максима Топилина, гражданам, получившим отказ, была назначена социальная пенсия, размер которой в полтора раза меньше пенсии по старости. Этот разрыв будет расти – всё большая часть пенсий будет формироваться из страховых накоплений гражданина.

Среднегодовой размер страховой пенсии в 2018 году будет составлять 14075 рублей, для неработающих — 14329 рублей. Среднегодовой размер социальной пенсии – 9045 рублей. Условиями для получения страховой пенсии по старости является достижение пенсионного возраста, наличие не менее 30 пенсионных баллов и не менее 15 лет страхового стажа. Количество баллов зависит от длительности стажа и начисленных и уплаченных страховых взносов в систему обязательного пенсионного страхования.

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 22:38 −7
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