Пенсионный фонд отказывает россиянам в назначении пенсии

Пенсионный фонд в прошлом году отказал нескольким россиянам в назначении страховой пенсии из-за нехватки баллов и стажа. Как сообщают эксперты организации, это вынужденная мера – пенсию не смогут получать люди, чьи работодатели занижали прибыль и не выплачивали взносы, а также россияне, или которые мало работали.

По словам главы министерства труда и социальной защиты Максима Топилина, гражданам, получившим отказ, была назначена социальная пенсия, размер которой в полтора раза меньше пенсии по старости. Этот разрыв будет расти – всё большая часть пенсий будет формироваться из страховых накоплений гражданина.

Среднегодовой размер страховой пенсии в 2018 году будет составлять 14075 рублей, для неработающих — 14329 рублей. Среднегодовой размер социальной пенсии – 9045 рублей. Условиями для получения страховой пенсии по старости является достижение пенсионного возраста, наличие не менее 30 пенсионных баллов и не менее 15 лет страхового стажа. Количество баллов зависит от длительности стажа и начисленных и уплаченных страховых взносов в систему обязательного пенсионного страхования.