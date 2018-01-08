На каких улицах Тулы 9 января отключат электричество
По информации «Тулгорэлектросетей», плановые работы пройдут с 9 до 17 часов.
В связи с проведением работ по обрезке деревьев, обесточены будут дома по следующим адресам:
- ул. Дульная, 70-124 (чётн.), 57-109 (нечётн.),
- Мясново: 7-й пр-д, 1-б-е, 2-а-и,
- 3-й Полюсный пр-д, 1-20,
- 18-й пр-д, 20-26 (чётн.), 13, 15,
- ул. Чмутова, 101-111 (нечётн.),
- ул. Карпинского, 1-41,
- ул. Панфиловцев, 13-23 (нечётн.), 18-28 (чётн.),
- ул. Белинского, 6-32 (чётн.), 5-39 (нечётн.),
- ул. Осипенко, 17-24,
- ул. Комарова, 2, 2-а, 1,
- п. Михалково: пер. Калужский, 2-24 (чётн.), 1-15 (нечётн.),
- ул. Яснополянская, 1, 2, 2-а,
- ул. Калужская, 1-15.
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