Тульская модель вошла в топ-10 самых красивых девушек мира

Фото из архива Натальи Полуэктовой.

Елизавета Шамрина блестяще выступила в финале международного конкурса красоты «Мисс Бриллиант мира 2017», который состоялся в Батуми.

Елизавета Шамрина, воспитанница тульского модельного агентства Natali Models, прошла несколько отборочных этапов: в феврале 2017 года заняла лидирующие позиции в региональном конкурсе красоты «Мисс Бриллиант Тулы», а уже в апреле боролась за главный титул в финале Всероссийского конкурса «Бриллиант России». Старания тулячки не остались незамеченными. Заняв почетное четвертое место, Елизавета получила приглашение принять участие в международном финале.

– Конкурсы красоты — это очень тяжёлый и одновременно полезный труд, — делится впечатлениями тулячка. – Я вернулась с международного конкурса красоты «Мисс Бриллиант мира», я влюбилась в безумно красивый город Батуми. Участницы жили в одном из лучших отелей Грузии. С первого дня началась усиленная подготовка к финалу конкурса: целый день репетиции с одним из лучших постановщиков дефиле в мире Mr. Habib Tata, фотосессии, видеосъёмки. Очень благодарна за конкурс, за организацию моему наставнику, второй маме, директору модельного агентства Natali Models Наталье Полуэктовой.

В финал международного конкурса вошли красавицы из 20 стран — Болгарии, Венгрии, России, Кипра, Украины, Словакии, Японии, Белоруссии и других.

Подготовка к финалу была насыщенна и разнообразна. Затем девушки посетили с экскурсионным визитом значимые места Батуми, прокатились по канатной дороге и полюбовались городом с высоты птичьего полета, приняли участие в фотосъемке от фотографа Mujdat Kavas, который известен своими работами с популярной маркой «Виктория Сикрет» и является официальным фотографом модели Ирины Шейк.

Финал конкурса состоял из трех традиционных выходов, которые оценивало почетное жюри. Дефиле в национальных костюмах, в бикини и в вечерних платьях. После подсчета голосов титул первой красавицы конкурса был присужден участнице из Венгрии. Наша Елизавета вошла в топ-10 самых красивых девушек конкурса.

– Я горжусь своими результатами, — подводит итог Елизавета, – ведь все участницы были очень красивыми и умными. Войти топ-10 для меня большое достижение, но останавливаться на достигнутом я не собираюсь. В планах участие в не менее сильных конкурсах. Главное – ставить цели, работать над собой.