новости
новости
Регистрация
Тульская модель вошла в топ-10 самых красивых девушек мира
Фото из архива Натальи Полуэктовой.

Тульская модель вошла в топ-10 самых красивых девушек мира

Елизавета Шамрина блестяще выступила в финале международного конкурса красоты «Мисс Бриллиант мира 2017», который состоялся в Батуми.

Елизавета Шамрина, воспитанница тульского модельного агентства Natali Models, прошла несколько отборочных этапов: в феврале 2017 года заняла лидирующие позиции в региональном конкурсе красоты «Мисс Бриллиант Тулы», а уже в апреле боролась за главный титул в финале Всероссийского конкурса «Бриллиант России». Старания тулячки не остались незамеченными. Заняв почетное четвертое место, Елизавета получила приглашение принять участие в международном финале.

– Конкурсы красоты — это очень тяжёлый и одновременно полезный труд, — делится впечатлениями тулячка. – Я вернулась с международного конкурса красоты «Мисс Бриллиант мира», я влюбилась в безумно красивый город Батуми. Участницы жили в одном из лучших отелей Грузии. С первого дня началась усиленная подготовка к финалу конкурса: целый день репетиции с одним из лучших постановщиков дефиле в мире Mr. Habib Tata, фотосессии, видеосъёмки. Очень благодарна за конкурс, за организацию моему наставнику, второй маме, директору модельного агентства Natali Models Наталье Полуэктовой.

В финал международного конкурса вошли красавицы из 20 стран — Болгарии, Венгрии, России, Кипра, Украины, Словакии, Японии, Белоруссии и других.

Подготовка к финалу была насыщенна и разнообразна. Затем девушки посетили с экскурсионным визитом значимые места Батуми, прокатились по канатной дороге и полюбовались городом с высоты птичьего полета, приняли участие в фотосъемке от фотографа Mujdat Kavas, который известен своими работами с популярной маркой «Виктория Сикрет» и является официальным фотографом модели Ирины Шейк.

Финал конкурса состоял из трех традиционных выходов, которые оценивало почетное жюри. Дефиле в национальных костюмах, в бикини и в вечерних платьях. После подсчета голосов титул первой красавицы конкурса был присужден участнице из Венгрии. Наша Елизавета вошла в топ-10 самых красивых девушек конкурса.

– Я горжусь своими результатами, — подводит итог Елизавета, – ведь все участницы были очень красивыми и умными. Войти топ-10 для меня большое достижение, но останавливаться на достигнутом я не собираюсь. В планах участие в не менее сильных конкурсах. Главное – ставить цели, работать над собой.

Автор: Лариса Тимофеева, сегодня, в 10:21 +8
Другие статьи по темам
Событие
конкурс красотымисс бриллиант
Люди
Елизавета ШамринаНаталья Полуэктова
Место
ТулаБатуми

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тулячка завоевала бронзу на Кубке России по велоспорту на треке
Тулячка завоевала бронзу на Кубке России по велоспорту на треке
В Узловой пьяная автоледи устроила ДТП
В Узловой пьяная автоледи устроила ДТП
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.