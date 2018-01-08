В Узловой пьяная автоледи устроила ДТП

Фото УГИБДД по Тульской области.

7 января в 21.20 в Узловой на ул. Широкой 22-летняя девушка, управляя автомобилем «Дэу Нексия», не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения и врезалась в «Тойоту».

Автоледи находилась в состоянии алкогольного опьянения (0,63 мг/л).

В ДТП пострадали 24-летний водитель «Тойоты» и его 20-летняя пассажирка. В отношении водителя «Дэу» был составлен соответствующий административный материал.



Сотрудники ГИБДД напоминают всем участникам дорожного движения о необходимости соблюдения Правил дорожного движения и недопустимости управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.