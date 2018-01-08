новости
новости
Регистрация
В аварии на трассе «Дон» в Тульской области погибли два человека

В аварии на трассе «Дон» в Тульской области погибли два человека

В попутном направлении столкнулись сразу три автомобиля. На месте работают сотрудники ГИБДД.

Сотрудники тульской Госавтоинспекции выясняют обстоятельства ДТП, произошедшего на 325-м километре трассы «Дон». По предварительным данным, примерно в 21.45, в попутном северном направлении столкнулись две иномарки из Воронежской области, и «ВАЗ», зарегистрированный в Тульской области.

Предположительно, водитель отечественной легковушки не справился с управлением и столкнулся со стоявшими на обочине машинами. В аварии погибли два человека, находившихся в «ВАЗе». Пострадали водители обоих иномарок.

Сотрудники ГИБДД работают на месте происшествия, устанавливают все детали случившегося, а также личности погибших и пострадавших. Также полицейские организуют безопасное движение автотранспорта на трассе.

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 22:21 +2
Другие статьи по темам
Событие
авариястолкновение автомобилейДТПтрасса М-4 ДонУГИБДД УМВД России по Тульской области
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

На трассе «Крым» в Заокском районе столкнулись 10 машин
На трассе «Крым» в Заокском районе столкнулись 10 машин
На каких улицах Тулы 9 января отключат электричество
На каких улицах Тулы 9 января отключат электричество
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.