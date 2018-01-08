В аварии на трассе «Дон» в Тульской области погибли два человека

В попутном направлении столкнулись сразу три автомобиля. На месте работают сотрудники ГИБДД.

Сотрудники тульской Госавтоинспекции выясняют обстоятельства ДТП, произошедшего на 325-м километре трассы «Дон». По предварительным данным, примерно в 21.45, в попутном северном направлении столкнулись две иномарки из Воронежской области, и «ВАЗ», зарегистрированный в Тульской области.

Предположительно, водитель отечественной легковушки не справился с управлением и столкнулся со стоявшими на обочине машинами. В аварии погибли два человека, находившихся в «ВАЗе». Пострадали водители обоих иномарок.

Сотрудники ГИБДД работают на месте происшествия, устанавливают все детали случившегося, а также личности погибших и пострадавших. Также полицейские организуют безопасное движение автотранспорта на трассе.