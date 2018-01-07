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В Тульской области служебная собака помогла найти вора

В Тульской области служебная собака помогла найти вора

Злоумышленник украл два пылесоса, бензопилу и тележку.

В Ясногорском районе сотрудниками полиции установлен подозреваемый в краже. По предварительным данным, злоумышленник ночью пробрался в хозяйственную постройку, расположенную около дома в одном из посёлков.

Преступник украл два пылесоса, бензопилу и металлическую тележку.

Для раскрытия преступления прибывшие на место происшествия сотрудники полиции использовали служебно-разыскную собаку. С её помощью полицейские смогли установить местонахождение подозреваемого.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области, 50-летний неработающий ранее судимый мужчина признался в содеянном. У него обнаружено и изъято похищенное. В отделе МВД России по Ясногорскому району выясняются все обстоятельства происшествия.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:17 +5
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