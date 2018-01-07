Фото Алексея Пирязева.
Полицейские обеспечили общественный порядок в тульских храмах
В ночь на 7 января на территории Тульской области прошли Рождественские службы.
Полицейские региона, а также военнослужащие и сотрудники Росгвардии, представители охранных организаций, казачества, народных дружин обеспечивали правопорядок и безопасность в ходе праздничных мероприятий.
Патрули полиции постоянно находились вблизи храмов, в местах массового пребывания граждан. Общественный порядок обеспечен в полном объеме. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.
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