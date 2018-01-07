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Полицейские обеспечили общественный порядок в тульских храмах
Фото Алексея Пирязева.

Полицейские обеспечили общественный порядок в тульских храмах

В ночь на 7 января на территории Тульской области прошли Рождественские службы.

Полицейские региона, а также военнослужащие и сотрудники Росгвардии, представители охранных организаций, казачества, народных дружин обеспечивали правопорядок и безопасность в ходе праздничных мероприятий.

Патрули полиции постоянно находились вблизи храмов, в местах массового пребывания граждан. Общественный порядок обеспечен в полном объеме. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 19:30 +1
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