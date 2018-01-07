В Кимовске мужчина насмерть забил свою возлюбленную

Осознав содеянное, злоумышленник сам вызвал скорую помощь. Но было уже поздно.

6 января следователи возбудили уголовное дело в отношении 39-летнего жителя Кимовска. Он подозревается в ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По версии следствия, в период с 5 на 6 января в одной из квартир на улице Парковой пьяный мужчина во время ссоры нанес своей 42-летней сожительнице множество ударов руками и ногами по голове и различным частям тела.

От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия. После содеянного мужчина сам вызвал сотрудников скорой помощи.

В пресс-службе Следственного комитета по Тульской области рассказали, что подозреваемый задержан, сейчас готовится ходатайство в суд об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Все обстоятельства преступления выясняются.