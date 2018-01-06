Фото из архива Myslo.
В ночь на 7 января в Туле пройдут Рождественские богослужения
Главное праздничное богослужение пройдет в Успенском соборе.
Сегодня, 6 января, Рождественский сочельник.
В ночь с 6 на 7 января 2017 года во всех храмах, церквях и приходах Тульской области пройдут Рождественские богослужения.
Митрополит Тульский и Ефремовский Алексий совершил праздничное богослужение в Успенском кафедральном соборе Тулы.
Службу намерен посетить и губернатор Тульской области Алексей Дюмин.
Большой фоторепортаж с праздничного богослужения – сегодня ночью на Myslo.
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