новости
новости
Регистрация
В ночь на 7 января в Туле пройдут Рождественские богослужения
Фото из архива Myslo.

В ночь на 7 января в Туле пройдут Рождественские богослужения

Главное праздничное богослужение пройдет в Успенском соборе.

Сегодня, 6 января, Рождественский сочельник.

В ночь с 6 на 7 января 2017 года во всех храмах, церквях и приходах Тульской области пройдут Рождественские богослужения.

Митрополит Тульский и Ефремовский Алексий совершил праздничное богослужение в Успенском кафедральном соборе Тулы.

Службу намерен посетить и губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Большой фоторепортаж с праздничного богослужения – сегодня ночью на Myslo.

 

сегодня, в 13:17 +5
Другие статьи по темам
Событие
Рождествопраздничные богослужения в Туле
Люди
губернатор Тульской области Алексей ДюминМитрополит Тульский и Ефремовский Алексий
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульской области две женщины устроили ДТП с перевертышами
В Тульской области две женщины устроили ДТП с перевертышами
Под Тулой в районе Иншинки мужчина перевернулся на квадроцикле и погиб
Под Тулой в районе Иншинки мужчина перевернулся на квадроцикле и погиб
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.