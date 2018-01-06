В ночь на 7 января в Туле пройдут Рождественские богослужения

Фото из архива Myslo.

Сегодня, 6 января, Рождественский сочельник.

В ночь с 6 на 7 января 2017 года во всех храмах, церквях и приходах Тульской области пройдут Рождественские богослужения.

Митрополит Тульский и Ефремовский Алексий совершил праздничное богослужение в Успенском кафедральном соборе Тулы.

Службу намерен посетить и губернатор Тульской области Алексей Дюмин.