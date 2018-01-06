В Тульской области две женщины устроили ДТП с перевертышами
УГИБДД сообщает о дорожных происшествиях за минувшие сутки.
В тот же день в 14.30 минут в районе населенного пункта Марьинка Алексинского района женщина 1968 года рождения на «Рено Симбол» не справилась с управлением. В результате автомобиль выехал на обочину, съехал в кювет и опрокинулся.
Водитель иномарки и пассажир — женщина 1974 года рождения обратились в больницу и после получения медпомощи отправились по домам, госпитализация не потребовалась.
Госавтоинспекция обращает внимание водителей на неблагоприятные погодные условия. На территории Тульской области ожидается понижение температуры до отрицательных значений и выпадение небольших осадков в виде мокрого снега с дождем, возможно образование гололедицы. Все эти факторы значительно усложняют условия для движения транспортных средств и могут стать причиной возникновение аварийных ситуаций.
ГИБДД обращается к водителям с просьбой быть максимально внимательными и осторожными во время движения, неуклонно соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию. Целесообразно также отказаться от рискованных маневров, которые могут привести к потере контроля над автомобилем. Также необходимо передвигаться с включенным ближним светом фар или противотуманными фонарями.