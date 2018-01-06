В Тульской области две женщины устроили ДТП с перевертышами

Фото УГИБДД по Тульской области.

чернь

5 января 2018 года в 13.10 на 42-м км аавтодороги «Чернь — Медведки», в Чернском районе женщина 1958 года рождения на «Тойоте Королла» съехала в кювет. Автомобиль опрокинулся. На момент ДТП в салоне автомобиля находилось два человека. Пассажир — мужчина 1956 г. р. – не пострадал. Женщина-водитель получила телесные повреждения. На скорой ее увезли в Плавскую районную больницу.

Алексин

В тот же день в 14.30 минут в районе населенного пункта Марьинка Алексинского района женщина 1968 года рождения на «Рено Симбол» не справилась с управлением. В результате автомобиль выехал на обочину, съехал в кювет и опрокинулся.

Водитель иномарки и пассажир — женщина 1974 года рождения обратились в больницу и после получения медпомощи отправились по домам, госпитализация не потребовалась.

внимание

Госавтоинспекция обращает внимание водителей на неблагоприятные погодные условия. На территории Тульской области ожидается понижение температуры до отрицательных значений и выпадение небольших осадков в виде мокрого снега с дождем, возможно образование гололедицы. Все эти факторы значительно усложняют условия для движения транспортных средств и могут стать причиной возникновение аварийных ситуаций.

ГИБДД обращается к водителям с просьбой быть максимально внимательными и осторожными во время движения, неуклонно соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию. Целесообразно также отказаться от рискованных маневров, которые могут привести к потере контроля над автомобилем. Также необходимо передвигаться с включенным ближним светом фар или противотуманными фонарями.