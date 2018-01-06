Как будет ходить тульский транспорт в Рождественскую ночь?
Время работы транспорта на некоторых трамвайных и коммерческих маршрутах будет продлено.
В ночь на 7 января 2018 года будет увеличено время работы на некоторых трамвайных маршрутах:
|
№
м-та
|
Схема движения
|
Кол-во единиц
|
Общее время работы на маршруте
|
7
|
ул. Металлургов – ул. Плеханова – ул. Марата – ул.Кутузова – ул.Кирова – ул. Щегловская засека
|
3
|
5.37 – 23.47
|
2
|
5.40 – 1.24
|
9
|
ул. Металлургов – ул. Плеханова – ул. Марата – ул. Епифанская – ул.Пролетарская – Пролетарский мост – ул. Советская – ул. Коминтерна
|
6
|
5.22 – 23.23
|
2
|
5.51 – 1.31
|
12
|
пр. Ленина – ул. Станиславского – ул. Н.Руднева – ул. Агеева – ул. Тимирязева – ул. Михеева –ул. Кауля – ул. Оборонная – ул.Советская – Зареченский мост – ул. Октябрьская – ул.М.Горького
|
7
|
5.32 – 23.54
|
2
|
6.14 – 1.26
Также в рождественскую ночь будет осуществляться перевозка пассажиров следующими коммерческими маршрутами:
№ 30 – 2 ед, интервал 25 мин.
№ 33 – 3 ед., интервал 20 мин.
№ 34 – 3 ед., интервал 20 мин.
№ 61 – 4 ед., интервал 25 мин.
№ 51 – 2 ед, интервал 20 мин.
№ 50 - 2 ед, интервал 25 мин.
№ 65 - 3 ед, интервал 25 мин.
№ 62 - 10 ед, интервал 25 мин.
№4 - 4 ед, интервал 25 мин.
№63 - 2 ед, интервал 25 мин.
№ 42 - 2 ед, интервал 25 мин.