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Как будет ходить тульский транспорт в Рождественскую ночь?

Как будет ходить тульский транспорт в Рождественскую ночь?

Время работы транспорта на некоторых трамвайных и коммерческих маршрутах будет продлено.

В ночь на 7 января 2018 года будет увеличено время работы на некоторых трамвайных маршрутах:

м-та

Схема движения

Кол-во единиц

Общее время работы на маршруте

7

ул. Металлургов – ул. Плеханова – ул. Марата – ул.Кутузова – ул.Кирова – ул. Щегловская засека

3

5.37 – 23.47

2

5.40 – 1.24

9

ул. Металлургов – ул. Плеханова – ул. Марата – ул. Епифанская – ул.Пролетарская – Пролетарский мост – ул. Советская – ул. Коминтерна

6

5.22 – 23.23

2

5.51 – 1.31

12

пр. Ленина – ул. Станиславского – ул. Н.Руднева – ул. Агеева – ул. Тимирязева – ул. Михеева –ул. Кауля – ул. Оборонная – ул.Советская – Зареченский мост – ул. Октябрьская – ул.М.Горького

7

5.32 – 23.54

2

6.14 – 1.26

Также в рождественскую ночь будет осуществляться перевозка пассажиров следующими коммерческими маршрутами:

№ 30 – 2 ед, интервал 25 мин.

№ 33 – 3 ед., интервал 20 мин.

№ 34 – 3 ед., интервал 20 мин.

№ 61 – 4 ед., интервал 25 мин.

№ 51 – 2 ед, интервал 20 мин.

№ 50 - 2 ед, интервал 25 мин.

№ 65 - 3 ед, интервал 25 мин.

№ 62 - 10 ед, интервал 25 мин.

№4 - 4 ед, интервал 25 мин.

№63 - 2 ед, интервал 25 мин.

№ 42 - 2 ед, интервал 25 мин.

 
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