На Рождество 200 тульских спасателей будут дежурить в храмах и церквях

Фото из архива Myslo.

Для обеспечения пожарной безопасности в местах проведения праздничных мероприятий будет организовано дежурство сотрудников МЧС.

По православной традиции, в день празднования Рождества проходят торжественные мероприятия, в которых участвует большое количество верующих.

Для обеспечения пожарной безопасности в местах проведения праздничных мероприятий будет организовано дежурство сотрудников Федерального государственного пожарного надзора и Федеральной пожарной службы МЧС России по Тульской области.

Общее количество сотрудников МЧС, которые будут осуществлять дежурство в местах празднеств, составит около 200 человек.