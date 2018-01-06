Фото из архива Myslo.
На Рождество 200 тульских спасателей будут дежурить в храмах и церквях
Для обеспечения пожарной безопасности в местах проведения праздничных мероприятий будет организовано дежурство сотрудников МЧС.
По православной традиции, в день празднования Рождества проходят торжественные мероприятия, в которых участвует большое количество верующих.
Для обеспечения пожарной безопасности в местах проведения праздничных мероприятий будет организовано дежурство сотрудников Федерального государственного пожарного надзора и Федеральной пожарной службы МЧС России по Тульской области.
Общее количество сотрудников МЧС, которые будут осуществлять дежурство в местах празднеств, составит около 200 человек.
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