В ночь на 4 января ожидается новогодний звездопад
В ночь на 4 января над землей прольется первый новогодний звездопад — в пик активности метеорного потока Квадрантиды ожидается до 120 метеоров в час.
Наблюдать метеорный поток можно будет в созвездии Волопаса. Эта область небосвода ежегодно проливается над Землей звездным дождем (здесь находится радиант Квадрантид).
Этот метеорный поток активен ежегодно с 28 декабря по 12 января.
Любоваться Квадрантидами можно в течение всей ночи, однако близкая к полнолунию Луна сделает небо светлее обычного.
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