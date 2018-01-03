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В ночь на 4 января ожидается новогодний звездопад

В ночь на 4 января ожидается новогодний звездопад

В ночь на 4 января над землей прольется первый новогодний звездопад — в пик активности метеорного потока Квадрантиды ожидается до 120 метеоров в час.

Наблюдать метеорный поток можно будет в созвездии Волопаса. Эта область небосвода ежегодно проливается над Землей звездным дождем (здесь находится радиант Квадрантид).

 
Этот метеорный поток активен ежегодно с 28 декабря по 12 января.
 
Любоваться Квадрантидами можно в течение всей ночи, однако близкая к полнолунию Луна сделает небо светлее обычного. 
Автор: Юлия Александрова, вчера, в 21:08 +3
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Тульская область

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