Туляк: «Кто-то проверяет состояние маршруток в городе?»

Состояние тульских маршрутных такси регулярно вызывает нарекания как со стороны пассажиров, так и городских властей.

Состояние тульских маршрутных такси регулярно вызывает нарекания как со стороны пассажиров, так и городских властей.

Если проверить техническое состояние пассажир никак не может, то внешний вид оценит: сломанные сиденья, отсутствие поручней, ведра или запасные колеса, мешающие пассажирам – этот список можно продолжать. Зачастую, замечание водители отвечают на замечание: «не нравится – езжай на такси».

Сегодня на почту редакции читатель Андрей Каннуников прислал письмо с просьбой привлечь внимание общественности к этой проблеме после поездки в маршрутке №35:

«Механизмы привода дверей в маршрутках травмоопасны, работают как клещи. И при этом часто абсолютно открыты либо плохо защищены. Это полное нарушение техники безопасности. Непонятно, кто выпускает машины на маршрут с таким нарушением и почему... Не дай бог, туда попадет рука ребенка или даже взрослого».

Кстати, 25 декабря 2017 года вступил в силу приказ министерства транспорта Российской Федерации «Об утверждении Порядка организации и проведения предрейсового контроля технического состояния транспортных средств». Новый порядок устанавливает требования к организациям по проведению предрейсового контроля технического состояния автотранспортных средств. Проверка соответствия требованиям безопасности дорожного движения должна проводиться каждый раз перед отъездом транспортного средства со стоянки.

Это необходимо для того, чтобы исключить выпуск на линию неисправных автотранспортных средств. За нарушение данного законодательства водителям и организациям грозит серьезная ответственность.