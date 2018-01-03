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Житель Тульской области угнал машину односельчанина

Житель Тульской области угнал машину односельчанина

Машина была припаркована около дома и пропала в один из дней с 30 декабря по 2 января.

В дежурную часть отделения полиции «Воловское» с заявлением обратился 47-летний житель деревни Красная Дубровка. Мужчина сообщил, что на днях у него был угнан ВАЗ-2121, 2009 года выпуска.
 
Машина была припаркована около дома и пропала в один из дней с 30 декабря по 2 января. Сотрудниками полиции при проведении оперативно-разыскных мероприятий угнанный автомобиль был обнаружен, а затем установлен мужчина, совершивший его хищение. Им оказался нигде не работающий и ранее судимый за кражи 48-летний житель этой же деревни. Он был доставлен в дежурную часть для дальнейшего разбирательства. От мужчины получены признательные показания.
 
В настоящее время в полиции по данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 13:36 0
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