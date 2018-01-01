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В новогоднюю ночь на Рязанской в Туле пешеход погиб в ДТП

В новогоднюю ночь на Рязанской в Туле пешеход погиб в ДТП

От полученных травм он скончался на месте.

Этой ночью на улице Рязанская в Туле произошла авария. Неустановленный автомобиль примерно в 23.45 сбил пешехода в 50 метрах от заправки по адресу: ул. Рязанская, 48. После наезда авто скрылся. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

Инспекторы ГИБДД установили личность погибшего. Им оказался 25-летний гражданин Республики Узбекистан.

Сотрудники Госавтоинспекции ищут свидетелей аварии. Если вам что-то известно о происшествии, просим сообщить по телефонам: 42-85-23 или 02.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 03:04 0
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