В новогоднюю ночь на Рязанской в Туле пешеход погиб в ДТП

От полученных травм он скончался на месте.

Этой ночью на улице Рязанская в Туле произошла авария. Неустановленный автомобиль примерно в 23.45 сбил пешехода в 50 метрах от заправки по адресу: ул. Рязанская, 48. После наезда авто скрылся. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

Инспекторы ГИБДД установили личность погибшего. Им оказался 25-летний гражданин Республики Узбекистан.

Сотрудники Госавтоинспекции ищут свидетелей аварии. Если вам что-то известно о происшествии, просим сообщить по телефонам: 42-85-23 или 02.