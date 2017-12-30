В поселках Большой Тулы наступление Нового года отметят фейерверком

В десяти поселениях Большой Тулы пройдет встреча Нового года с фейерверком

В ночь с 31 декабря на 1 января в муниципальных образования Тулы запланирована праздничная музыкально-развлекательная программа с фейерверком.

Дата и время проведения Место проведения 1 января 2018 года 01.00-03.00 п. Барсуки, ул. Советская, д.16а (площадь) 1 января 2018 года 01.00-03.00 пос. Плеханово, ул. Заводская, д.17а (площадь) 1 января 2018 года 01.00-03.00 п. Иншинский, д.22 (площадь) 1 января 2018 года 01.00-03.00 п. Шатск, ул. Садовая, д.1-а (площадь) 1 января 2018 года 01.00-03.00 п. Ильинка, ул. Центральная, д.19а (актовый зал) 1 января 2018 года 01.00-03.00 с. Зайцево, ул. Новая, д. 1 (площадь) 1 января 2018 года 01.00-03.00 с. Алешня, ул. Центральная, д.35(актовый зал) 1 января 2018 года 01.00-03.00 п. Рассвет (площадь) 1 января 2018 года 01.30-03.00 п. Ленинский, ул. Ленина д.1 (площадь) 1 января 2018 года 01.30-04.00 п. Октябрьский, д.113(актовый зал) 1 января 2018 года 02.00-04.00 п. Рождественский ул. 40 лет Октября, д.1(актовый зал)

В Туле основные мероприятия пройдут на площади Ленина, но во время проведения новогодних мероприятий доступ на них будет организован через контрольно-пропускные пункты, на которых осуществляются досмотровые мероприятия.

Полиция имеет право не допускать в места проведения массовых мероприятий граждан, отказывающихся пройти личный осмотр, в том числе с использованием технических средств.

Необходимо помнить следующие правила поведения: