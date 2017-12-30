В поселках Большой Тулы наступление Нового года отметят фейерверком
В десяти поселениях Большой Тулы пройдет встреча Нового года с фейерверком
В ночь с 31 декабря на 1 января в муниципальных образования Тулы запланирована праздничная музыкально-развлекательная программа с фейерверком.
|
Дата и время проведения
|
Место проведения
|
1 января 2018 года
01.00-03.00
|
п. Барсуки,
ул. Советская, д.16а (площадь)
|
1 января 2018 года
01.00-03.00
|
пос. Плеханово,
ул. Заводская, д.17а (площадь)
|
1 января 2018 года
01.00-03.00
|
п. Иншинский, д.22 (площадь)
|
1 января 2018 года
01.00-03.00
|
п. Шатск,
ул. Садовая, д.1-а (площадь)
|
1 января 2018 года
01.00-03.00
|
п. Ильинка,
ул. Центральная, д.19а (актовый зал)
|
1 января 2018 года
01.00-03.00
|
с. Зайцево,
ул. Новая, д. 1 (площадь)
|
1 января 2018 года
01.00-03.00
|
с. Алешня,
ул. Центральная, д.35(актовый зал)
|
1 января 2018 года
01.00-03.00
|
п. Рассвет (площадь)
|
1 января 2018 года
01.30-03.00
|
п. Ленинский,
ул. Ленина д.1 (площадь)
|
1 января 2018 года
01.30-04.00
|
п. Октябрьский, д.113(актовый зал)
|
1 января 2018 года
02.00-04.00
|
п. Рождественский
ул. 40 лет Октября, д.1(актовый зал)
В Туле основные мероприятия пройдут на площади Ленина, но во время проведения новогодних мероприятий доступ на них будет организован через контрольно-пропускные пункты, на которых осуществляются досмотровые мероприятия.
Полиция имеет право не допускать в места проведения массовых мероприятий граждан, отказывающихся пройти личный осмотр, в том числе с использованием технических средств.
Необходимо помнить следующие правила поведения:
- оказавшись в месте проведения массового мероприятия, не стремитесь попасть в наиболее плотное скопление людей на ограниченном пространстве, постарайтесь покинуть толпу;
- обращайте внимание на оставленные коробки, пакеты, сумки, сообщите об этом сотрудникам полиции;
- соблюдайте спокойствие, не провоцируйте панику;
- не вмешивайтесь в происходящие конфликты, сообщите о них сотрудникам полиции;
- участникам массового мероприятия запрещается распивать спиртные напитки, появляться в общественном месте в пьяном виде.