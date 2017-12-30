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В поселках Большой Тулы наступление Нового года отметят фейерверком

В поселках Большой Тулы наступление Нового года отметят фейерверком

В десяти поселениях Большой Тулы пройдет встреча Нового года с фейерверком

В ночь с 31 декабря на 1 января в муниципальных образования  Тулы запланирована праздничная музыкально-развлекательная программа с фейерверком.

Дата и время проведения

Место проведения

1 января 2018 года

01.00-03.00

п. Барсуки,

ул. Советская, д.16а (площадь)

1 января 2018 года

01.00-03.00

пос. Плеханово,

ул. Заводская, д.17а (площадь)

1 января 2018 года

01.00-03.00

п. Иншинский, д.22 (площадь)

1 января 2018 года

01.00-03.00

п. Шатск,

ул. Садовая, д.1-а (площадь)

1 января 2018 года

01.00-03.00

п. Ильинка,

ул. Центральная, д.19а (актовый зал)

1 января 2018 года

01.00-03.00

с. Зайцево,

ул. Новая, д. 1 (площадь)

1 января 2018 года

01.00-03.00

с. Алешня,

ул. Центральная, д.35(актовый зал)

1 января 2018 года

01.00-03.00

п. Рассвет (площадь)

1 января 2018 года

01.30-03.00

п. Ленинский,

ул. Ленина д.1 (площадь)

1 января 2018 года

01.30-04.00

п. Октябрьский, д.113(актовый зал)

1 января 2018 года

02.00-04.00

п. Рождественский

ул. 40 лет Октября, д.1(актовый зал)

В Туле основные мероприятия пройдут на площади Ленина, но во время проведения новогодних мероприятий доступ на них будет организован через контрольно-пропускные пункты, на которых осуществляются досмотровые мероприятия.

Полиция имеет право не допускать в места проведения массовых мероприятий граждан, отказывающихся пройти личный осмотр, в том числе с использованием технических средств.

Необходимо помнить следующие правила поведения:

  • оказавшись в месте проведения массового мероприятия, не стремитесь попасть в наиболее плотное скопление людей на ограниченном пространстве, постарайтесь покинуть толпу;
  • обращайте внимание на оставленные коробки, пакеты, сумки, сообщите об этом сотрудникам полиции;
  • соблюдайте спокойствие, не провоцируйте панику;
  • не вмешивайтесь в происходящие конфликты, сообщите о них сотрудникам полиции;
  • участникам массового мероприятия запрещается распивать спиртные напитки, появляться в общественном месте в пьяном виде.
сегодня, в 12:37 0
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