Житель Кимовска украл растущую у частного дома елку
В полиции решается вопрос о привлечении задержанного мужчины к установленной законом ответственности.
В дежурную часть отдела МВД России «Кимовский» с заявлением обратилась 43-летняя жительница деревни Муравлянка. Женщина сообщила, что у нее была украдена синяя ель.
Дерево росло на участке около дома женщины. Злоумышленник его спилил.
При проведении оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции за совершение кражи был установлен и задержан нигде не работающий и ранее судимый за кражи 38-летний житель села Молоденки.
Он был доставлен в дежурную часть отдела МВД для дальнейшего разбирательства. От мужчины получены признательные показания.
В настоящее время в полиции решается вопрос о привлечении задержанного мужчины к установленной законом ответственности.
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