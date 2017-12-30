Житель Кимовска украл растущую у частного дома елку

В полиции решается вопрос о привлечении задержанного мужчины к установленной законом ответственности.

В дежурную часть отдела МВД России «Кимовский» с заявлением обратилась 43-летняя жительница деревни Муравлянка. Женщина сообщила, что у нее была украдена синяя ель.

Дерево росло на участке около дома женщины. Злоумышленник его спилил.

При проведении оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции за совершение кражи был установлен и задержан нигде не работающий и ранее судимый за кражи 38-летний житель села Молоденки.

Он был доставлен в дежурную часть отдела МВД для дальнейшего разбирательства. От мужчины получены признательные показания.

В настоящее время в полиции решается вопрос о привлечении задержанного мужчины к установленной законом ответственности.