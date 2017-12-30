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Житель Кимовска украл растущую у частного дома елку

Житель Кимовска украл растущую у частного дома елку

В полиции решается вопрос о привлечении задержанного мужчины к установленной законом ответственности.

В дежурную часть отдела МВД России «Кимовский» с заявлением обратилась 43-летняя жительница деревни Муравлянка. Женщина сообщила, что у нее была украдена синяя ель.
 
Дерево росло на участке около дома женщины. Злоумышленник его спилил.
 
При проведении оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции за совершение кражи был установлен и задержан нигде не работающий и ранее судимый за кражи 38-летний житель села Молоденки.
Он был доставлен в дежурную часть отдела МВД для дальнейшего разбирательства. От мужчины получены признательные показания.
 
В настоящее время в полиции решается вопрос о привлечении задержанного мужчины к установленной законом ответственности.
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 11:36 +3
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кража елки
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Тульская областьКимовск

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