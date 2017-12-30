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В 2018 году в Тульской области заработает центр медицины катастроф

В 2018 году в Тульской области заработает центр медицины катастроф

Работа центра сократит время ожидания скорой помощи и время ожидания ответа оператора службы 112 (03).

Согласно постановлению регионального правительства, в 2018 году в Тульской области начнет свою работу Территориальный центр медицины катастроф, скорой и неотложной медицинской помощи.
 
Территориальный центр станет единым центром управления службы медицины катастроф, скорой и неотложной медицинской помощи, а также медицинской эвакуации.
 
Работа центра сократит время ожидания скорой помощи и время ожидания ответа оператора службы 112 (03). Принимать звонки от граждан будет специально обученный диспетчер, который введет необходимые данные в систему для передачи сигнала о помощи.
 
Центр будет координировать работу бригад скорой помощи, приемных отделений больниц и оперативных служб.
 
Выбор профиля бригады автоматизирован, исходя из экстренности и времени в пути: какая бригада ближе, та и отправляется на вызов. Пациента привезут в ту больницу, где есть необходимые специалисты и медицинское оборудование для диагностики и лечения.
 
Также в структуру Территориального центра будет входить консультативный врачебный центр.  До направления бригады дежурный врач будет сопровождать действия на месте происшествия по телефону. Порой правильные своевременные действия самого пациента или его близких спасают ему жизнь.
 
«Этот проект позволит организовать работу в режиме постоянной мобильной готовности, - подчеркнул министр здравоохранения Тульской области Андрей Третьяков. – Когда требуется срочная медицинская помощь, когда каждая минута на счету, система должна работать без сбоев». 
сегодня, в 12:55 +1
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