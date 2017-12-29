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Тулякам, погасившим задолженность за электричество до 31 декабря, спишут пени
Фото uchet-jkh.ru

Тулякам, погасившим задолженность за электричество до 31 декабря, спишут пени

В регионе проходит акция «В Новый год без пеней».

До 31 декабря 2017 года жители Тульской области могут погасить накопившиеся долги за электричество без дополнительных трат на пени.

Для этого необходимо оплатить текущее потребление по показаниям счетчика и полностью погасить имеющуюся задолженность. Пени, независимо от их суммы, будут аннулированы в полном объеме. Результаты акции энергетиков будут подводиться в январе 2018 года, увидеть списание долга и пеней потребители смогут уже в январских квитанциях.

АО «ТНС энерго Тула» напоминает, что оплатить счета можно в центрах обслуживания клиентов, на сайте компании, а также в кассах партнеров гарантирующего поставщика.

Получить информацию об имеющейся задолженности можно с помощью специального электронного сервиса или по телефону горячей линии 8 (4872) 52-34-10 с 9.00 до 19.00. Уточнить о факте списания пеней можно также по многоканальному телефону АО «ТНС энерго Тула».

Все подробности акции на сайте компании.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 12:46 +2
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