новости
новости
Регистрация
В Тульской области в новогодние праздники сотрудники ГИБДД устроят массовые рейды

В Тульской области в новогодние праздники сотрудники ГИБДД устроят массовые рейды

Госавтоинспекция будет ловить пьяных водителей.

Инспекторы ГИБДД поздравляют жителей Тульской области с наступающими новогодними праздниками и напоминают о необходимости соблюдения ПДД и недопустимости управления транспортным средством в состоянии опьянения.

Во время новогодних праздников полицейские будут нести службу в усиленном режиме, профилактические мероприятия пройдут во всех районах Тулы и области. На особом контроле – места досуга, зимнего отдыха, а также выезды и въезды в областной центр.

Пьяное вождение – одно из самых опасных нарушений ПДД, способное привести к печальным последствиям. Водителю, севшему за руль «под градусом», придётся раскошелиться на 30 тысяч рублей и расстаться с водительским удостоверением. При повторном управлении нарушителю грозит уголовная ответственность.

Если вы стали очевидцами «пьяной езды», сообщите в ГИБДД по телефонам в Туле: 32-45-00, 32-45-02, и в Тульской области: 32-44-10.

Уважаемые участники дорожного движения, не омрачайте праздник себе и близким! Помните, что безопасность дорожного движения зависит от каждого из нас, соблюдайте ПДД!

Сюжет: Новый год - 2018
Уличительный опрос: Чего ждут и о чем мечтают туляки в Новый год?
Люди / Персона
Уличительный опрос: Чего ждут и о чем мечтают туляки в Новый год?
сегодня, в 17:38, 1 60 0
В дни новогодних праздников «Тулагоргаз» перейдет на усиленный режим работы
Жизнь Тулы и области
В дни новогодних праздников «Тулагоргаз» перейдет на усиленный режим работы
сегодня, в 12:00, 5 301 1
31 декабря на площади Ленина в Туле установят ледяные скульптуры
Жизнь Тулы и области
31 декабря на площади Ленина в Туле установят ледяные скульптуры
сегодня, в 09:29, 31 1776 2
Советы тульского Роспотребнадзора: как не отравиться за новогодним столом
Жизнь Тулы и области
Советы тульского Роспотребнадзора: как не отравиться за новогодним столом
вчера, в 17:44, 13 868 3
Все новости сюжета
Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 16:39 +6
Другие статьи по темам
Событие
УГИБДД УМВД России по Тульской областипрофилактическое мероприятие УГИБДДпрофилактические рейды
Место
ТулаТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульской области введен режим повышенной готовности
В Тульской области введен режим повышенной готовности
Туляки сдали в Росгвардию оружия на 400 тысяч рублей
Туляки сдали в Росгвардию оружия на 400 тысяч рублей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.