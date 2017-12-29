В Тульской области в новогодние праздники сотрудники ГИБДД устроят массовые рейды

Инспекторы ГИБДД поздравляют жителей Тульской области с наступающими новогодними праздниками и напоминают о необходимости соблюдения ПДД и недопустимости управления транспортным средством в состоянии опьянения.

Во время новогодних праздников полицейские будут нести службу в усиленном режиме, профилактические мероприятия пройдут во всех районах Тулы и области. На особом контроле – места досуга, зимнего отдыха, а также выезды и въезды в областной центр.

Пьяное вождение – одно из самых опасных нарушений ПДД, способное привести к печальным последствиям. Водителю, севшему за руль «под градусом», придётся раскошелиться на 30 тысяч рублей и расстаться с водительским удостоверением. При повторном управлении нарушителю грозит уголовная ответственность.

Если вы стали очевидцами «пьяной езды», сообщите в ГИБДД по телефонам в Туле: 32-45-00, 32-45-02, и в Тульской области: 32-44-10.

Уважаемые участники дорожного движения, не омрачайте праздник себе и близким! Помните, что безопасность дорожного движения зависит от каждого из нас, соблюдайте ПДД!