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Туляки сдали в Росгвардию оружия на 400 тысяч рублей
Фото пресс-службы Росгвардии.

Туляки сдали в Росгвардию оружия на 400 тысяч рублей

В регионе прошла операция «Оружие».

На территории Тульской области практически ежегодно проводится операция «Оружие» — мероприятие по добровольной сдаче гражданами боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также зарегистрированного гражданского оружия, представляющего определенную опасность в эксплуатации.

В текущем году операция проводилась в два этапа: в марте-апреле и в декабре.

За время проведения операции туляки сдали:

  • 329 единиц оружия, в том числе пистолет-пулемет ППШ, винтовку Токарева, карабин Mauser, пистолет Walter, пистолет Mauser, пистолет Parabellum, пистолет ТТ,
  • 1437 штук патронов различного калибра,
  • 2 снаряда времен Великой отечественной войны
  • 200 грамм пороха.

Гражданам выданы справки о выплате вознаграждений на общую сумму более 400 000 тысяч рублей.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:01 −1
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