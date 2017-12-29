Туляки сдали в Росгвардию оружия на 400 тысяч рублей

Фото пресс-службы Росгвардии.

На территории Тульской области практически ежегодно проводится операция «Оружие» — мероприятие по добровольной сдаче гражданами боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также зарегистрированного гражданского оружия, представляющего определенную опасность в эксплуатации.

В текущем году операция проводилась в два этапа: в марте-апреле и в декабре.

За время проведения операции туляки сдали:

329 единиц оружия, в том числе пистолет-пулемет ППШ, винтовку Токарева, карабин Mauser, пистолет Walter, пистолет Mauser, пистолет Parabellum, пистолет ТТ,

1437 штук патронов различного калибра,

2 снаряда времен Великой отечественной войны

200 грамм пороха.

Гражданам выданы справки о выплате вознаграждений на общую сумму более 400 000 тысяч рублей.