Фото пресс-службы Росгвардии.
Туляки сдали в Росгвардию оружия на 400 тысяч рублей
В регионе прошла операция «Оружие».
На территории Тульской области практически ежегодно проводится операция «Оружие» — мероприятие по добровольной сдаче гражданами боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также зарегистрированного гражданского оружия, представляющего определенную опасность в эксплуатации.
В текущем году операция проводилась в два этапа: в марте-апреле и в декабре.
За время проведения операции туляки сдали:
- 329 единиц оружия, в том числе пистолет-пулемет ППШ, винтовку Токарева, карабин Mauser, пистолет Walter, пистолет Mauser, пистолет Parabellum, пистолет ТТ,
- 1437 штук патронов различного калибра,
- 2 снаряда времен Великой отечественной войны
- 200 грамм пороха.
Гражданам выданы справки о выплате вознаграждений на общую сумму более 400 000 тысяч рублей.
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