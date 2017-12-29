В Тульской области введен режим повышенной готовности
Он продлится до 9 января 2018 года.
В Тульской области введен режим повышенной готовности. Соответствующий документ подписал первый заместитель губернатора — председатель регионального правительства Юрий Андрианов.
Документ подписан для недопущения возникновения чрезвычайных ситуаций и оперативного реагирования на возможные аварийные и нештатные ситуации в период новогодних и рождественских праздников.
Режим введен 29 декабря с 9.00 по 9 января 2018 года до 9.00 для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Тульской области в пределах административно-территориальных границ региона.
Основными мероприятиями, проводимыми органами управления и силами территориальной подсистемы, определить:
- усиление контроля состояния окружающей среды, прогнозирование возникновения чрезвычайных ситуаций и их последствий;
- введение круглосуточного дежурства руководителей и должностных лиц органов управления и сил территориальной подсистемы на стационарных пунктах управления;
- непрерывный сбор, обработка и передача органам управления и силам территориальной подсистемы данных о прогнозируемых чрезвычайных ситуациях, информирование населения о приемах и способах защиты от них;
- принятие оперативных мер по предупреждению возникновения и развития чрезвычайных ситуаций, снижению размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, а также повышению устойчивости и безопасности функционирования организаций;
- уточнение планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- приведение сил и средств территориальной подсистемы в готовность к реагированию на чрезвычайные ситуации, формирование оперативных групп и организация выдвижения их в предполагаемые районы действий;
- восполнение при необходимости резервов материальных ресурсов, созданных для ликвидации чрезвычайных ситуаций.