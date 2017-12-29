Он продлится до 9 января 2018 года.

В Тульской области введен режим повышенной готовности. Соответствующий документ подписал первый заместитель губернатора — председатель регионального правительства Юрий Андрианов.

Документ подписан для недопущения возникновения чрезвычайных ситуаций и оперативного реагирования на возможные аварийные и нештатные ситуации в период новогодних и рождественских праздников.

Режим введен 29 декабря с 9.00 по 9 января 2018 года до 9.00 для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Тульской области в пределах административно-территориальных границ региона.

Основными мероприятиями, проводимыми органами управления и силами территориальной подсистемы, определить: