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В Тульской области введен режим повышенной готовности

В Тульской области введен режим повышенной готовности

Он продлится до 9 января 2018 года.

В Тульской области введен режим повышенной готовности. Соответствующий документ подписал первый заместитель губернатора — председатель регионального правительства Юрий Андрианов.

Документ подписан для недопущения возникновения чрезвычайных ситуаций и оперативного реагирования на возможные аварийные и нештатные ситуации в период новогодних и рождественских праздников.

Режим введен 29 декабря с 9.00 по 9 января 2018 года до 9.00 для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Тульской области в пределах административно-территориальных границ региона.

Основными мероприятиями, проводимыми органами управления и силами территориальной подсистемы, определить:

  • усиление контроля состояния окружающей среды, прогнозирование возникновения чрезвычайных ситуаций и их последствий;
  • введение круглосуточного дежурства руководителей и должностных лиц органов управления и сил территориальной подсистемы на стационарных пунктах управления;
  • непрерывный сбор, обработка и передача органам управления и силам территориальной подсистемы данных о прогнозируемых чрезвычайных ситуациях, информирование населения о приемах и способах защиты от них;
  • принятие оперативных мер по предупреждению возникновения и развития чрезвычайных ситуаций, снижению размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, а также повышению устойчивости и безопасности функционирования организаций;
  • уточнение планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
  • приведение сил и средств территориальной подсистемы в готовность к реагированию на чрезвычайные ситуации, формирование оперативных групп и организация выдвижения их в предполагаемые районы действий;
  • восполнение при необходимости резервов материальных ресурсов, созданных для ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:07 0
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