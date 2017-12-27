В 2018 году все тульские школы перейдут на электронные карты

ООО «Торговый дом СПП» внедряет электронные карты, служащие не только средством расчета в столовой и буфете, но и пропуском в учебное заведение.

В 2017 году в 27 учебных заведениях Тулы введены «Школьные карты». Теперь ученики могут оплачивать завтраки и обеды в столовых по безналу. Первопроходцем в «электронизации» школьников стала гимназия № 3 – там система электронных расчетов работает уже с марта этого года.

Проект по введению школьной карты разработан ООО «Торговый дом СПП», который продолжает модернизацию школьного питания в нашем городе.

За счет компании изготавливаются сами карты и поставляется специальное оборудование в учебные заведения Тулы.

А родители учеников могут пополнять карты через банкоматы и в отделениях Сбербанка.

Реализация этого проекта решит целый комплекс задач. Одна из самых важных — контроль родителей за расходами детей. Все операции по электронной карте можно отследить в личном кабинете, поясняет директор филиала ООО «Торговый дом СПП» Сергей Иванов:

– Карты предназначены в первую очередь для удобной безналичной оплаты школьного питания. Все средства, положенные на карту, можно потратить только в школьной столовой и буфете. И если за наличными деньгами уследить трудно – порой по дороге домой дети сметают с магазинных полок все, что видят, особенно – вредные продукты, то с карточкой все гораздо проще. В личном кабинете можно проконтролировать расходы ребенка, а также задать любой вопрос, касающийся питания учеников тульских школ. Здесь же размещена информация о том, что делать в случае потери карты, инструкция, как положить деньги на счет и как пользоваться дополнительными опциями.

Также электронная система расчета сократит очереди в столовых. Ведь теперь работникам не надо тратить время на выдачу сдачи.

До конца учебного года «Школьные карты» внедрят во всех учебных заведениях, которые заключили договор с ООО «Торговый дом СПП» на организацию питания.

Еще одной опцией «Школьной карты» станет контроль пребывания детей в школах.

Уже в 2018 году на входе в пять учебных заведений города ООО «Торговый дом СПП» установит специальные турникеты.

Карта станет пропуском в школу. Встроенный электронный датчик будет фиксировать вход и выход из Центра образования каждого ученика. А соответствующее СМС-оповещение будет приходить на телефон родителей. Такая система не пропустит в школу посторонних. Безопасность детей – превыше всего!

Вопросы по организации питания и внедрению электронной системы расчета родители учеников тульских школ могут задать по телефону горячей линии: 8-800-100-08-12.

DARS Facility Management (ООО «Торговый дом СПП») – одна из лидирующих компаний России в области аутсорсинга питания. За 15 лет успешной работы на рынке компания объединила 270 объектов и более 2800 сотрудников, ежедневно обслуживающих более 65 000 потребителей.

Компания ежедневно обеспечивает горячими завтраками и обедами 35 000 тульских школьников.