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В Тульской области вновь ожидается туман
Фото из архива Myslo.

В Тульской области вновь ожидается туман

Такая погода сохранится на сутки.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 28 декабря с 21.00 в регионе ожидаются осадки, местами туман, видимость составит 200-500 м.

Такая погода сохранится на сутки.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о соблюдении правил личной безопасности.

Чтобы избежать неприятностей на дорогах, водителям следует соблюдать несколько несложных рекомендаций.

Прежде всего — обратите внимание на техническое состояние автомобиля. Исправные габаритные огни, стоп-сигналы, противотуманные фары помогут стать заметнее для других участников дорожного движения.

При движении по загородным дорогам не стоит прижиматься к обочине, ведь там могут находиться как пешеходы, так и транспортные средства с потушенными габаритными огнями.

В условиях плохой видимости водитель должен быть предельно внимательным — снизить скорость движения, увеличить дистанцию по отношению к другим транспортным средствам.

Уважаемые автовладельцы, соблюдайте правила безопасного передвижения в условиях ограниченной видимости:

  • снизьте скорость движения;
  • будьте готовы остановиться в пределах видимости дороги;
  • не приближаетесь близко и не обгоняйте впереди идущий автомобиль;
  • двигайтесь при ближнем свете фар, который лучше освещает дорогу, чем дальний, при наличии противотуманных фар включите их.

В условиях густого тумана самым разумным решением будет прекращение движения.

Останавливаясь на трассе, необходимо максимально близко прижаться к правому ее краю, а по возможности — съехать на обочину. Обязательно включите аварийную световую сигнализацию.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:10 +2
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