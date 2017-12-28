Знаменитым «серебровским ямам» в Туле пришел конец
Тулячка, написавшая на Myslo оду серебровским ямам, благодарит администрацию города и редакцию портала за помощь.
Тулячка Ольга Афиногенова прислала в редакцию письмо:
– Уважаемая редакция Myslo! Выражаю вам и администрации города Тулы большую благодарность за заасфальтированные ямы. Теперь мы можем спокойно ездить по ул. Серебровской, не боясь за колёса.
Спасибо большое!
Напомним, на днях Ольга написала в редакцию оду серебровским ямам.
Администрация Тулы включила улицу в список ближайших работ.
Результатом жители остались довольны:
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