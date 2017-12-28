Погода в Туле 29 декабря: тепло, сыро и туманно

Согласно информации Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в пятницу в регионе будет облачно.

Небольшие осадки – мокрый снег, дождь (по данным сайта Метеоинфо за сутки ожидается – до 5 мм). Возможен туман. Ветер южной четверти, умеренный – до десяти метров в секунду.

Температура воздуха ночью – от -2 до +3 градусов. Днём будет тепло – до шести градусов выше нуля. Атмосферное давление пониженное – 740-745 мм рт. ст.