Погода в Туле 29 декабря: тепло, сыро и туманно
Синоптики обещают умеренный ветер и пониженное давление.
Согласно информации Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в пятницу в регионе будет облачно.
Небольшие осадки – мокрый снег, дождь (по данным сайта Метеоинфо за сутки ожидается – до 5 мм). Возможен туман. Ветер южной четверти, умеренный – до десяти метров в секунду.
Температура воздуха ночью – от -2 до +3 градусов. Днём будет тепло – до шести градусов выше нуля. Атмосферное давление пониженное – 740-745 мм рт. ст.
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