Опубликован план проверок тульских фирм и предпринимателей на 2018 год
График мероприятий размещён на официальном сайте региональной прокуратуры.
Утверждён план проверочных мероприятий в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Тульской области на следующий год. Проверки будут проводиться в соответствии с графиком.
Фирмы и отдельных предпринимателей будут проверять сотрудники региональной прокуратуры, УМВД, а также должностные лица профильных министерств, комитетов Тульской области и федеральных контрольно-надзорных ведомств.
С графиком проверок руководители фирм и предприниматели могут ознакомиться на официальном сайте прокуратуры Тульской области.
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