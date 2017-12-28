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Опубликован план проверок тульских фирм и предпринимателей на 2018 год

Опубликован план проверок тульских фирм и предпринимателей на 2018 год

График мероприятий размещён на официальном сайте региональной прокуратуры.

Утверждён план проверочных мероприятий в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Тульской области на следующий год. Проверки будут проводиться в соответствии с графиком.

Фирмы и отдельных предпринимателей будут проверять сотрудники региональной прокуратуры, УМВД, а также должностные лица профильных министерств, комитетов Тульской области и федеральных контрольно-надзорных ведомств.

С графиком проверок руководители фирм и предприниматели могут ознакомиться на официальном сайте прокуратуры Тульской области.

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 19:12 0
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