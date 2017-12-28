Опубликован план проверок тульских фирм и предпринимателей на 2018 год

Утверждён план проверочных мероприятий в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Тульской области на следующий год. Проверки будут проводиться в соответствии с графиком.

Фирмы и отдельных предпринимателей будут проверять сотрудники региональной прокуратуры, УМВД, а также должностные лица профильных министерств, комитетов Тульской области и федеральных контрольно-надзорных ведомств.

С графиком проверок руководители фирм и предприниматели могут ознакомиться на официальном сайте прокуратуры Тульской области.