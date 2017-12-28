Инспекторы ГИБДД напоминают юным тулякам о правилах безопасности на дорогах

В преддверии новогодних каникул инспекторы тульского УГИБДД настоятельно рекомендуют родителям напомнить детям о необходимости неукоснительного соблюдения Правил дорожного движения.

Расскажите юным пешеходам, что пересекать проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу нужно лишь убедившись в том, что все машины остановились, идти необходимо спокойным шагом, держась за руку взрослого. На регулируемых пешеходных переходах пешеходы должны руководствоваться сигналами светофора.

Если ребёнок находится на улице в тёмное время суток, необходимо использовать на его верхней одежде светоотражающие элементы. Это поможет водителю своевременно среагировать на появление пешехода на проезжей части.

Объясните ребенку, что игры и катание на снегокатах, санках и ледянках должны проходить только в тех местах, где отсутствуют транспортные средства. Водителям следует быть особенно осторожными при движении во дворах и помнить о необходимости использования детских удерживающих устройств при перевозке детей.

Сотрудники Госавтоинспекции Тульской области поздравляют всех участников дорожного движения с наступающим Новым годом, призывают соблюдать ПДД и быть взаимовежливыми. Безопасных дорог и безаварийной езды вам в 2018 году!