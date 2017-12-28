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Где в Туле ремонтируют дороги 28 декабря?

Где в Туле ремонтируют дороги 28 декабря?

В Туле ведется аварийно-восстановительный ремонт дорог.

Работы выполняют специалисты подрядных организаций: МКУ «Сервисный центр», ООО «Промстройгрупп», ООО «Каскад», ООО «ЮСК», ООО «КС-Строй».

28 декабря восстановление дорожного полотна планируется по следующим адресам:

  • Торховский пр-д, ул. Марата,
  • ул. Демешковская, ул. Курковая,
  • ул. Стрекаловская, ул. М. Горького в п. Косая Гора,
  • Павшинский мост, ул. Комсомольская.

Накануне выполнены работы по фрезерованию ул. Литейной, ул. Дульной, ул. Пузакова (120 кв. м), ул. Токарева (19 кв. м), по ремонту литым асфальтобетоном Одоевского шоссе (46 кв. м), ул. Полюсной/ ул. Кабакова (54 кв. м), Торховского проезда (118 кв. м), ул. Стрекаловской (115 кв. м), ул. Коминтерна (86 кв. м), ул. Ложевой (10 кв. м) и ул. М. Горького (20 кв. м).

Аварийно-восстановительный ремонт проводится литым асфальтобетоном при температуре воздуха до -10ºС.

Дорожные работы допустимо выполнять при небольших осадках. Температура литого асфальта составляет 250 градусов, поэтому незначительная влага испаряется.

По ГОСТу водопроницаемость литого асфальта составляет 0,2%, то есть два грамма на один кг литой смеси. Это свойство не дает асфальту разрушаться. Гарантийный срок такого ремонта — один год.

Бригады будут продолжать работы также в новогодние праздники, начиная с 3 января.

Напомним, список объектов формируется по обращениям граждан, предписаниям ГИБДД и в ходе обследования улично-дорожной сети города.

сегодня, в 13:05 0
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