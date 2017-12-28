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В Киреевском районе депутат осуждена за драку
Фото из соцсетей.

В Киреевском районе депутат осуждена за драку

Суд признал Анастасию Попову виновной в умышленном причинении телесных повреждений жительнице поселка Бородинский.

25 декабря мировой судья судебного участка № 25 Киреевского судебного района вынес приговор депутату МО Бородинский 32-летней Анастасии Поповой. Она признана виновной в избиении жительницы поселка (ч. 1 ст. 115 УК РФ). 

Уголовное дело по факту умышленного причинения телесных повреждений жительнице поселка Бородинский было возбуждено 25 августа. 

26 июля на стадионе «Шахтер» в поселке Бородинский Попова в очередной раз повздорила со своей знакомой Натальей Ш. (с которой у нее ранее уже возникали конфликты). В ходе ссоры Анастасия несколько раз ударила девушку руками и ногами в лицо, грудь, а также по ногам и рукам.

Из-за чего в тот день повздорили девушки – неизвестно, но сам конфликт обе снимали на мобильный телефон. Взаимные оскорбления переросли в потасовку. В итоге депутат разбила девушке нос, а та расцарапала лицо Анастасии и разорвала ей одежду. 

В соцсетях через несколько дней после ЧП было опубликовано видео потасовки, снятое депутатом. 

Мировой суд приговорил Анастасию Попову к 200 часам обязательных работ.

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 12:54 +3
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