В Киреевском районе депутат осуждена за драку

Фото из соцсетей.

25 декабря мировой судья судебного участка № 25 Киреевского судебного района вынес приговор депутату МО Бородинский 32-летней Анастасии Поповой. Она признана виновной в избиении жительницы поселка (ч. 1 ст. 115 УК РФ).

Уголовное дело по факту умышленного причинения телесных повреждений жительнице поселка Бородинский было возбуждено 25 августа.

26 июля на стадионе «Шахтер» в поселке Бородинский Попова в очередной раз повздорила со своей знакомой Натальей Ш. (с которой у нее ранее уже возникали конфликты). В ходе ссоры Анастасия несколько раз ударила девушку руками и ногами в лицо, грудь, а также по ногам и рукам.

Из-за чего в тот день повздорили девушки – неизвестно, но сам конфликт обе снимали на мобильный телефон. Взаимные оскорбления переросли в потасовку. В итоге депутат разбила девушке нос, а та расцарапала лицо Анастасии и разорвала ей одежду.

В соцсетях через несколько дней после ЧП было опубликовано видео потасовки, снятое депутатом.