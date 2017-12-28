Где в Туле отключат электричество 29 декабря
Плановые работы пройдут в посёлках Мясново и Косая Гора.
С 9 до 17 часов от электроснабжения будут отключены следующие дома:
- Мясново: ул. Дружбы, 32,
- ул. Полюсная, 16,
- ул. Кабакова, 73, 79, 77-а, 75, 79-а,
- ул. Тихмянова, 36,
- ул. М. Жукова, 14-г,
- Парашютный пр-д, 38-б,
- п. Косая Гора: ул. Вахрушева, 13-21-а,
- ул. Марата, 20-44 (чётн.), 35-51 (нечётн.),
- ул. Чкалова, 30-42 (чётн.), 35-47 (нечётн.),
- ул. Малиновая Засека, 37,
- ул. Черняховского, 26-54 (чётн.), 33-55 (нечётн.),
- ул. Каратьева Аллейка,
- Орловское ш., 58-82 (чётн.), 61-а-85 (нечётн.), 86-146 (чётн.), 99-141 (нечётн.),
- Новомосковское ш., 6.
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