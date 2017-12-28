Кимовская прокуратура через суд добивается сноса аварийного дома

Здание было признано непригодным для проживания ещё в 2001 году, но окончательно его расселили лишь 14 лет спустя.

Кимовским межрайонным прокурором в суд направлено исковое заявление с просьбой обязать местных чиновников снести аварийный дом, расположенный на улице Калинина. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Здание было признано непригодным для проживания в 2001 году. В 2015 году его жильцы получили благоустроенные квартиры в новостройках. По программе переселения, дом должны были снести ещё во втором квартале 2016 года.

Сейчас здание частично разобрано, отсутствует кровля, выбиты стёкла, доступ посторонних лиц в дом не ограничен. Расселённые бараки представляют опасность для жизни и здоровья граждан, а также для рядом стоящих зданий и сооружений. В связи с этим прокуратурой в суд направлено исковое заявление о сносе дома.