новости
новости
Регистрация
Начальник регионального УМВД наградил тульских дружинников
Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области

Начальник регионального УМВД наградил тульских дружинников

Добровольцы получили благодарственные письма за содействие в обеспечении охраны общественного порядка.

В Управлении МВД России по Тульской области состоялась церемония награждения сотрудников и гражданских лиц, отличившихся при обеспечении охраны общественного порядка.

Глава Управления Сергей Галкин вручил полицейским, представителям городского казачьего общества, членам тульской Добровольной народной дружины благодарственными письмами за активное содействие в обеспечении безопасности при проведении массовых мероприятий.

Сергей Александрович отметил, что дальнейшее сотрудничество полиции и граждан позволит добиться успехов в поддержании правопорядка на улицах Тулы.

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 18:54 +2
Другие статьи по темам
Событие
УМВД России по Тульской областидобровольцынародная дружинаохрана общественного порядкаполиция
Люди
Сергей Галкин
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульский наркодилер прятал «закладки» на стадионе
Тульский наркодилер прятал «закладки» на стадионе
В Мясново 28 декабря отключат светофор
В Мясново 28 декабря отключат светофор
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.