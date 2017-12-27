Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области
Начальник регионального УМВД наградил тульских дружинников
Добровольцы получили благодарственные письма за содействие в обеспечении охраны общественного порядка.
В Управлении МВД России по Тульской области состоялась церемония награждения сотрудников и гражданских лиц, отличившихся при обеспечении охраны общественного порядка.
Глава Управления Сергей Галкин вручил полицейским, представителям городского казачьего общества, членам тульской Добровольной народной дружины благодарственными письмами за активное содействие в обеспечении безопасности при проведении массовых мероприятий.
Сергей Александрович отметил, что дальнейшее сотрудничество полиции и граждан позволит добиться успехов в поддержании правопорядка на улицах Тулы.
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