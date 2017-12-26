В Алексине мошенница похитила у пенсионерки 90 000 рублей

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В Алексине полицейские разыскивают женщину, подозреваемую в мошенничестве.

25 декабря злоумышленница предложила 87-летней пенсионерке приобрести лекарства по льготным ценам. Под этим предлогом она похитила 90 000 рублей.

В полиции возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Сейчас стражи правопорядка устанавливают местонахождение злоумышленницы.

УМВД России по Тульской области напоминает гражданам о важности проверки сведений от неизвестных лиц, сообщающих о необходимости срочного внесения денег для решения той или иной проблемы, либо об оплате тех или иных товаров по сниженной цене. Кроме того, нужно выяснять личности визитёров, которые под различными предлогами пытаются войти в жилище для оказания разнообразных услуг. При любых сомнениях важно сразу же сообщить в органы внутренних дел.