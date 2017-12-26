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На улице Карпова в Туле построят новый микрорайон

На улице Карпова в Туле построят новый микрорайон

Разрешение на строительство дали участники публичных слушаний, которые прошли в областном правительстве.

Микрорайон будет состоять из пятиэтажных домов, общее количество квартир – 919. В микрорайоне совместно с городской администрацией будет построен детский сад на 240 мест.

По существующим нормативам будущему микрорайону необходим детский сад на 61 место. Стоимость строительства одного места – порядка 800 тысяч.

Поскольку рядом расположен частный сектор и потребность в местах в дошкольных учреждениях больше, решено строить детский сад совместно с городским бюджетом, застройщик софинансирует строительство 61 места. Сроки строительства жилого комплекса не уточнялись.

Автор: Юлия Александрова, вчера, в 18:36 −1
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Место
Тулаулица Карпова

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