На улице Карпова в Туле построят новый микрорайон

Разрешение на строительство дали участники публичных слушаний, которые прошли в областном правительстве.

Микрорайон будет состоять из пятиэтажных домов, общее количество квартир – 919. В микрорайоне совместно с городской администрацией будет построен детский сад на 240 мест.

По существующим нормативам будущему микрорайону необходим детский сад на 61 место. Стоимость строительства одного места – порядка 800 тысяч.

Поскольку рядом расположен частный сектор и потребность в местах в дошкольных учреждениях больше, решено строить детский сад совместно с городским бюджетом, застройщик софинансирует строительство 61 места. Сроки строительства жилого комплекса не уточнялись.