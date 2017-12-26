На заседании тульского градсовета сняли вопрос о строительстве аквапарка

Ранее сообщалось, что развлекательный комплекс с гостиницей и вертолётной площадкой появится на месте бывшего кинотеатра «Олбани».

В региональном правительстве проходит заседание градостроительного совета. Одним из пунктов повестки дня был вопрос строительства аквапарка на месте снесённого кинотеатра «Олбани», рядом с Центральным парком. Однако председатель областного правительства Юрий Андрианов оставил этот вопрос без рассмотрения.

Ранее предполагалось, что на месте бывшего кинотеатра в центре города появится современный развлекательный комплекс с аквапарком. Автором проекта стал владелец тульского «Гостиного двора» Рафик Папян. Окупить проект стоимостью около 5 млрд рублей предполагалось с помощью гостиницы, апартаментов и офисных помещений, расположенных в здании.

Кроме того, одной из «изюминок» 25-этажного элитного комплекса должна стать вертолётная площадка. Также в проекте предусмотрена парковка на 550 мест. Ранее эксперты отмечали, что строительство подобного объекта будет сопряжено с серьёзными транспортными проблемами – чтобы этого избежать, инвестор предлагал оборудовать неподалёку подземные переходы.