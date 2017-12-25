В праздничные дни туляки смогут передать показания электросчётчиков по телефону

С 1 по 8 января Центры обслуживания клиентов «ТНС энерго Тула» работать не будут.

Центры обслуживания клиентов АО «ТНС энерго Тула» будут работать в обычном режиме до 30 декабря включительно. Затем начнутся длинные выходные. С 9 января все центры возобновят работу в обычном режиме.

С 1 по 8 января передать показания приборов учета, проверить состояние лицевого счета или получить справочную информацию жители Тульской области смогут по телефону горячей линии: 52-34-10.

Оплатить потребленные киловатты можно в любое удобное время на сайте ресурсоснабжающей организации, а также в кассах «Почты России», терминалах «Сбербанка» и через онлайн-сервисы.